Projekt in Gadebuscher Kita : Zauberspruch lässt Gurken und Erdbeeren wachsen

Die Knirpse der Wolkengruppe aus der Kita Arche Noah lernen innerhalb eines Projektes Beete anzulegen, zu säen, zu ernten und das geerntete Obst und Gemüse zuzubereiten.

Gadebusch | Noch nicht einmal einen Meter groß ist der zweijährige Matti. Doch an die Pflanzschale mit einigen grünen und einer einzigen roten Erdbeere kommt das Kinderkrippenkind in der Einrichtung des Lebenshilfewerkes Mölln-Hagenow an der Jarmstorfer Straße in Gadebusch trotzdem heran. Das merkt zwar auch Erzieherin Carmen Busch, doch sie lässt den Knirps gewä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.