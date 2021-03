Nordwestmecklenburg : Radwege-Skandal: Es wird immer schlimmer

Neuer Fördermittelantrag verstaubt irgendwo im Verwaltungskeller / Jetzt greift Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss ein

Wismar | Der Radwege-Skandal in Nordwestmecklenburg rast ungebremst in die nächste Runde. Nachdem der Landkreis es versäumt hatte, im Jahr 2020 knapp 330000 Euro bereits bewilligte Fördermittel zur Erhaltung des Ostseeküstenradwegs abzurufen, kommt nun das nächste Versäumnis an den Tag. Ein vom 10. Februar datierter neuerlicher Antrag des Landkreises zur Bewil...

