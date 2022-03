Gegen Ukraine-Krieg : Mit Rasseln und Töpfen: Aktivisten rufen in Wismar zum Klimastreik

Frieden in der Ukraine und das Ende deutscher Abhängigkeit von Energie aus Russland – dafür wollen am Freitag Klimaaktivisten in Wismar demonstrieren.

Wismar | Kein Öl und Gas mehr aus Russland: Das ist eine der Forderungen, die ein Bündnis von Klimaaktivisten am Freitag, 25. März, auf dem Markt in Wismar vorbringen will. Lautstarker Protest gefordert Beim sogenannten Klimastreik soll es in Redebeiträgen unter anderem darum gehen, wie Deutschland zukünftig seinen Bedarf an Energie decken kann. Darüber ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.