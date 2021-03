Rehna : Falscher Bankmitarbeiter am Telefon bleibt erfolglos

Betrüger wollte Geld von 82 Jahre alter Frau aus Rehna ergaunern.

Rehna | Wie die Polizei am Dienstag mitgeteilt hat, wurde der Kontaktbeamte der Polizeistation Rehna am Tag zuvor über einen versuchten Trickbetrug informiert. Offenbar hatte sich ein vermeintlicher Bankmitarbeiter bei einer 82-jährigen Frau gemeldet und diese in einem längeren Gespräch davon überzeugen können, eine vierstellige Summe von ihrem Bankkonto abzu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.