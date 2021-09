Rehna : Pilger wandern sieben Kilometer zur Taufe

Rehnaer machen sich nach Gottesdienst auf den Weg nach Kirch Grambow.

Rehna | Unter dem Motto „Berge überwinden“ machten sich einige Gläubige am Sonntagmorgen nach dem Gottesdienst von Pastor Andras Ortlieb in der Rehnaer Stadtkirche auf den Weg nach Kirch Grambow. Sieben Kilometer mussten die Pilger dabei zurücklegen. Für das Rehnaer Kirchenoberhaupt gerade so ein „Weg“. „Viel weniger wäre auch nur ein Spaziergang gewesen", sa...

