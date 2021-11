Rehna : Erst schmökern, dann zum Winterkino

Rehnaer Stadtbibliothek lädt Kinder und Erwachsene am Freitag zum Filmnachmittag und -abend ein.

Rehna | Wenn es am Freitag langsam dunkel wird, leuchtet der Projektor in der Rehnaer Stadtbibliothek umso heller. Das ist notwendig, wenn sich Kinder und Erwachsene am Nachmittag erst das eine oder andere Buch ausgeliehen haben und anschließend einen interessanten Film anschauen. Denn Bibliotheksmitarbeiterin Rebecca Duge lädt zum ersten Winterkino in diesem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.