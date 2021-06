Umzugspläne bei der Feuerwehr : Rehnaer Brandschützer müssen in ein Ausweichquartier

Die Brandschützer aus Rehna werden künftig auch ihre Qualitäten als Umzugshelfer unter Beweis stellen können. Denn sie müssen in ein Ausweichquartier, da ihr Feuerwehrgerätehaus einem Neubau weichen soll.

Rehna | Es dürfte einer der größten Umzüge der vergangenen Jahre werden. Denn die Brandschützer aus der Klosterstadt müssen ihr Domizil in der Goethestraße mit Sack und Pack in absehbarer Zeit verlassen. Grund: Die Stadt plant an dem Standort den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses. Noch in diesem Jahr soll der Startschuss für das Millionen-Bauprojekt fallen. ...

