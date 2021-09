Nordwestmecklenburg : Rehnaer Pilzfreunde folgen dem Lockruf der Natur

Auf die Suche nach Pilzen haben sich Naturfreunde im Lankower Wald begeben. Dabei entdeckten sie zum Beispiel den Birnen-Risspilz und den Stäubenden Zwitterling.

Dechow | Nach einem eher mäßigem Auftakt in die herbstliche Pilzsaison am Roten See bei Brüel ging es für 26 Mitglieder und Gäste des Rehnaer Pilzvereins „Heinrich Sternberg“ nun in den Lankower Wald bei Dechow. Auch aus Berlin und Hamburg waren dazu einige Pilzfreunde angereist und sogar ein Schotte im „kultigen Kilt mit Pfeife“ ging mit auf die Pilzpirsch. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.