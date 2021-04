Landratswahl Nordwestmecklenburg : Bei der Briefwahl zeichnet sich Rekordbeteiligung ab

In Zeiten der Corona-Pandemie weichen offenbar viele Menschen auf die Briefwahl aus. Sie können schon jetzt abstimmen.

Nordwestmecklenburg | Während vier Kandidaten weiterhin um jede Stimme kämpfen, haben hunderte Nordwestmecklenburger offenbar schon ihre Entscheidung getroffen und ihr Kreuz zur am 25. April stattfindenden Landratswahl gesetzt. Denn sie nutzen die Möglichkeit der Briefwahl, bei der sich in diesem Jahr eine Rekordbeteiligung abzeichnet. Briefwahl gewinnt an Bedeutung ...

