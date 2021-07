Schloss Gadebusch : Bund und Land stellen Fördermittel für Sanierungen bereit

Für die Sanierung des Gadebuscher Schlosses wird es weitere finanzielle Unterstützung geben. So fließen dank einer Bundesförderung rund 240.000 Euro in die Fassadensanierung. Auch die Rettung der Remise ist in Sicht.

Gadebusch | Der Start für den zweiten Bauabschnitt der Schlossfassaden-Sanierung soll im kommenden Jahr erfolgen, sagt Hans-Christoph Struck. Er ist Koordinator des Sanierungsprojektes Schloss Gadebusch. Nach seinen Angaben ist dann die Fassadenerneuerung im Bereich der Nord- und Ostseite des Gebäudes vorgesehen. Rund 240.000 Euro an Bundesmitteln sind dafür vorg...

