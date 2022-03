Hilfe für die Ukraine : Restaurant „Natalka“ in Wismar wird zu Sammelstelle für Hilfsgüter

Sie sind Stammgäste und wollten helfen: Katarzyna Mazur und Florian Treuer sammeln in Wismar im ukrainischen Restaurant „Natalka“ Spenden für ukrainische Flüchtlinge. Sonntag macht sich der Hilfstransport auf den Weg.

Wismar | Kartons, Tasche, Pakete – statt Soljanka oder Wareniki stapeln sich am Donnerstag Windeln, Konserven und Verbandsmaterial auf den Tischen in dem kleinen ukrainischen Restaurant in Wismars Altstadt. „Danke, ich danke Ihnen von Herzen.“ Natalya Babayev legt die Hand aufs Herz. Der Mann ihr gegenüber winkt ab. „Wir sind froh, dass wir überhaupt etwas tun...

