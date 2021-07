Landwirtschaft in NWM : Rinder sorgen am Goldensee bei Groß Thurow für den Naturschutz

Seit langem laufen die Planungen für die ganzjährige Beweidung der Weide an der nördlichen Goldenseeniederung. Der Startschuss ist nun erfolgt.

Groß Thurow | Völlig entspannt haben es sich die Red-Angus-Rinder in ihrem neuen Zuhause gemütlich gemacht. Dicht aneinandergedrängt liegen sie auf der Weide im hohen Gras und faulenzen. Zwar sind die neun Angus-Rinder sowie eine Kuh der Schottischen Hochlandrinder samt Kalb erst seit kurzer Zeit in ihrem neuen Revier in Groß Thurow, zufrieden mit ihrer Situation s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.