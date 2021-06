Rosenhagen : Feuerwehrleute konnten Brand in Entsorgerfirma Gollan löschen

Zahlreiche Feuerwehren bekämpften den Brand auf der Gelände der Rosenhagener Firma Gollan. Erst am Dienstagmorgen konnte das Feuer gelöscht werden.

Rosenhagen | Bis zu 120 Feuerwehrleute haben in der Nacht zu Dienstag einen Brand auf dem Gelände des Rosenhagener Entsorgers Gollan bekämpft. Erst am Dienstagmorgen konnte das Feuer, das auf einer Fläche von etwa 30 mal 30 Metern brannte, gelöscht werden. Schon weit sichtbar war die schwarze Rauchsäule, die sich vom Gelände in Richtung Dümmer und Stralendorf s...

