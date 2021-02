Gadebusch : Nahbus fährt in Zeiten von Corona Verluste ein

Rund 1,3 Millionen Euro gingen dem Unternehmen verloren. Dank eines Rettungsschirmes bleibt es auf Investitionskurs.

Gadebusch | Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf das kreiseigene Unternehmen Nahbus. So fehlten dem Busunternehmen im vergangenen rund 1,3 Millionen Euro an Fahrgeldeinnahmen. Das entspricht einem Rückgang von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. An seinem...

