Gemeinde Schlagsdorf : Unbekannte Täter brechen Zigarettenautomaten auf

Innerhalb von 24 Stunden waren unbekannte Täter in Schlagsdorf und Schlagbrügge am Werk und erbeuteten Bargeld.

Schlagsdorf | Unbekannte Täter haben in der Gemeinde Schlagsdorf zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen. Dabei entstand ein Gesamtschaden von etwa 8000 Euro, teilte die Polizeiinspektion Wismar am Dienstag mit. Einer der Tatorte befindet sich in der Schönberger Straße in Schlagbrügge, wo sich die Täter in der Nacht zum Dienstag ans Werk machten. Zuvor hatten u...

