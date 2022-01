Wismar : Schlepper vor „Superstar Libra“ abgezogen

Das einstige Wohnschiff der MV Werften sollte längst in der Türkei sein und abgewrackt werden. Nach der Pleite von Genting Hong Kong weiß bislang niemand, wie es mit dem ehemaligen Kreuzliner weitergeht.

Wismar | Der Schlepper ist verschwunden. Laut Schiffsradar befindet sich der Bugsier „Fairplay 33“ derzeit in der keltischen See auf dem Weg von Kiel nach Limassol auf Zypern. Vertrag aufgelöst Seit November lag der 8000 PS starke Schlepper vor dem ehemaligen Kreuzfahrt- und später Wohnschiff der MV Werften. Er sollte die „Libra“ in die Türkei schleppen ...

