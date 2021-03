Nordwestmecklenburg : Die Schnelltestzentren sind schon ab Freitag in Betrieb

Bürger können sich auf dem Marktplatz in Gadebusch sowie in Grevesmühlen und Wismar auf Covid-19 überprüfen lassen.

Gadebusch | Jetzt geht es doch schneller als ursprünglich gedacht: Bereits am Freitag sollen in Gadebusch und Grevesmühlen Schnellteststationen aufgebaut werden. Dort können sich Interessierte durch Experten auf das Coronavirus testen lassen. Eine weitere Möglichkeit, Abstriche zu nehmen, gibt es in Wismar. Angebote wurden kurzfristig vorgezogen Noch am Die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.