Bundesweiter Vorlesetag : Schüler zog es zum Lesefest in die Gadebuscher Stadtbibliothek

In Kitas, Schulen, Buchhandlungen und Bibliotheken gibt es derzeit wieder vermehrt Leseaktionen. Anlass ist ein bundesweiter Aktionstag, mit dem ein Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens gesetzt wird.

Gadebusch | Raus aus der Schule, rein in die Bücheroase: Am bundesweiten Vorlesetag hat es Gadebuscher Schüler der Berufsreifeklasse in die Stadtbibliothek gezogen. Die Pestalozzi-Schüler nahmen dort an einem besonderen Lesefest teil und stellten Jugendbücher mit den unterschiedlichsten Inhalten vor. Mit den Büchern hatten sich die jungen Leute zuvor intensiv ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.