Schule in Grevesmühlen : Gefesseltes Mädchen befragt: Keine Straftat

Das zehnjährige Kind, das am Montag in der Grevesmühlener Schule „Am Wasserturm“ gefesselt aufgefunden wurde, konnte am Dienstag im Beisein der Mutter durch die Kriminalpolizei befragt werden.

von Iris Leithold und Michael Schmidt

30. September 2019, 15:00 Uhr

Dabei stellte sich nach Polizeiangaben heraus, dass keine Straftat stattgefunden hat. Wie die Ermittlungen gezeigt hätten, habe sich das Mädchen selbst in diese Situation gebracht. Die Zehnjährige befinde sich jetzt in psychologischer Betreuung, auch der schulpsychologische Dienst stehe im Kontakt mit der Familie.

Das Mädchen war am Montag auf einer Toilette in der Schule von einer Lehrkraft entdeckt worden. „Das Kind, das keine äußerlichen Verletzungen aufwies, befindet sich derzeit zur Beobachtung im Krankenhaus“, hatte Axel Koeppen von der Polizeiinspektion Wismar gesagt. Nach seinen Angaben hatte die Kriminalkommissariats-Außenstelle Grevesmühlen die Ermittlungen übernommen.