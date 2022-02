Nordwestmecklenburg : Nach den Winterferien gibt es kaum Corona-Ausfälle an den Schulen

Vor den Ferien sah die Lage noch katastrophal aus. Nun starten Schüler und Lehrer in und um Gadebusch nahezu vollzählig wieder in den Unterricht, dafür gelten zunächst erneut unter verschärften Schutzmaßnahmen.

Gadebusch | Leere Stühle und fehlende Lehrer. Corona hatte die Schulen in Gadebusch und den umliegenden Gemeinden noch vor den Ferien fest im Griff. Die Lehrkräfte hofften auf Entspannung nach der unterrichtsfreien Zeit. Die Hoffnung war nicht unbegründet. So starten Schüler und Lehrer fast vollständig und gestärkt in das zweite Schulhalbjahr. Drei Schnelltest...

