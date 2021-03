Nordwestmecklenburg : Schulen warten seit Tagen auf Corona-Tests vom Land

Nordwestmecklenburg soll jetzt spätestens Dienstagvormittag beliefert werden.

Gadebusch/Lützow/Schlagsdorf | Die Corona-Teststrategie gerät offenbar ins Stocken. So warteten mehrere Schulen in Nordwestmecklenburg bislang vergeblich auf die vom Land angekündigten Selbsttests für Schüler und Lehrer. Dabei sollten diese seit Montag dieser Woche an allen Schulen und in allen Klassenstufen zur Verfügung stehen. Schulen warten tagelang auf Corona-Selbsttests ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.