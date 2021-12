Holzarbeit zum Fest : Selbstgebaute Weihnachtskrippe ist ein Hingucker in Vietlübbe

In vielen Stunden Handarbeit baute Vietlübber Stefan Richter eine große Holzkrippe für seinen Vorgarten. Das Holz musste er extra bei einem Sägewerk bestellen.

Vietlübbe | Es ist ein echter Hingucker in Vietlübbe: Eine beleuchtete Holzkrippe ziert den Vorgarten von Stefan und Angelika Richter. In vielen Stunden Handarbeit baute der Vietlübber das Schmuckstück selbst. „Meine Frau und ich waren schon immer große Bastelfans. Und seit ich im August in Rente gegangen bin, habe ich für solche Projekte ja auch genügend Zeit“, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.