Im Einsatz für ältere Menschen : Seniorenbeirat in Wismar steht vor Neuwahlen

Seit vier Jahren engagiert sich Eike Koebe im Beirat in der Hansestadt. Mitstreiter für die nächsten vier Jahre gesucht.

Wismar | Was braucht man, um im Seniorenbeirat mitzuarbeiten? „Geduld“, sagt Eike Koebe und lacht. Der Wismarer hat sich vor vier Jahren für einen Sitz in dem elfköpfigen Gremium beworben und kümmert sich seitdem um die Belange älterer Menschen in der Hansestadt. Jetzt stehen Neuwahlen an. Kurse für Smartphone und Tablet „Das ist eine sinnvolle Sache und...

