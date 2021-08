Gadebusch : Sportfischer starten Arbeitseinsatz und Familienangeln

Erst schuften und dann entspannen: Die Sportfischer aus Gadebusch treffen sich am 21. August

Gadebusch | Gleich zwei Termine an einem Tag werden die Gadebuscher Sportfischer am Sonnabend, 21. August, haben. So werden sie zunächst einen Arbeitseinsatz starten, der um 8 Uhr beginnt. Treffpunkt ist die Vereinshütte. Am Nachmittag des selben Tages plant der Sportfischerverein ein Familienangeln. Treffpunkt dafür ist am 21. August um 13.45 Uhr an der Ellerbäk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.