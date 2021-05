The King Circus Royal : Stadt Gadebusch setzt Zirkus eine letzte Frist

Gebaut werden soll auf der Fläche auf dem Festplatz am Amtsbauhof. Doch die Vermessungen für den Bebauungsplan lassen auf sich warten, weil noch immer der Zirkus vor Ort ist.

Gadebusch | Der Stadt Gadebusch ist er schon seit geraumer Zeit ein Dorn im Auge. Wenn es nach ihr gehen würde, wäre der Zirkus „The Circus Royal“ schon lange vom Festplatz an der Bauamtshof-Straße verschwunden. Nun hat Bürgermeister Arne Schlien nochmals einen Brief mit einer letzten Frist an den Zirkus verschickt. Zum 30. Juni soll mit dem Aufenthalt endgültig ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.