Junge Norddeutsche Philharmonie : Stadt Gadebusch wird Gastgeberin für junges Orchester

Die Junge Norddeutsche Philharmonie wird sich im Sommer für drei Wochen in der Stadt niederlassen, um zu proben. Für die Musiker suchen die Initiatoren noch nach Gastfamilien.

Gadebusch | Sommerferien in Gadebusch? Kein schlechter Gedanke, dachten sich die Musiker der Jungen Norddeutschen Philharmonie. Und setzten den Gedanken in die Tat um: Für die Proben von Gustav Mahlers 10. Sinfonie werden sich die rund 80 Musiker im Alter von 18 bis 27 Jahren in diesem Sommer drei Wochen lang in der Stadt niederlassen. Zwei Aufenthalte geplant...

