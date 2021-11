Stadtbibliothek Gadebusch : Veranstaltung für Lebendigen Adventskalender abgesagt

Städtische Einrichtungen in Gadebusch nehmen nicht am Treffen der offenen Adventstür teil. Grund sind die ständig steigenden Corona-Infektionszahlen.

Gadebusch | Erst vor kurzem wurde in Gadebusch der Lebendige Adventskalender gestartet. Jetzt muss die erste Veranstaltung abgesagt werden. Der Termin für die Stadtbibliothek Gadebusch am Freitag, dem 3. Dezember, wird nicht stattfinden, informierte Bibliotheksleiterin Martina Torner. „Es wurde entschieden, dass die städtischen Einrichtungen nicht am Treffen der ...

