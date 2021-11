Gadebusch : Stiftung zeichnet Heidemarie Frimodig mit dem Ehrenpreis aus

Die langjährige Schönberger Museumsleiterin Heidemarie Frimodig wurde für ihr jahrzehntelanges Engagement ausgezeichnet.

Gadebusch | Der mit 500 Euro dotierte Ehrenpreis der Stiftung Mecklenburg geht in diesem Jahr an Heidemarie Frimodig aus Roduchelstorf bei Schönberg. Damit würdigt die Stiftung Frimodigs besondere Verdienste für die Bewahrung und Vermittlung mecklenburgischen Kulturgutes. Der Preis wurde der Nordwestmecklenburgerin am Sonnabend auf dem Schlossberg in Gadebusch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.