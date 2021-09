Feuerwehreinsatz : Straße zwischen Boddin und Perlin wegen Sturmschaden gesperrt

Die Gadebuscher Kameraden wurde alarmiert, weil ein abgebrochener Ast über die Straße ragt und eine Gefahr für Autofahrer ist.

Perlin | Kaum hatte Gadebuschs Wehrführer Sebastian Otto die gemeinsame Übung mit den Wehren aus Krembz, Roggendorf und Klein Salitz am Morgen für beendet erklärt, klingelte sein Pieper. Noch in voller Montur versammelt machten sich die Gadebuscher Kameraden auf den Weg nach Perlin. Durch den Sturm war dort kurz hinter dem Ortsschild in Richtung Boddin ein Ast...

