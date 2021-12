Sturmtief „Daniel“ : Sturm deckt Dach von Krankenhaus in Wismar ab

In der Nacht zu Donnerstag hat Sturmtief „Daniel“ für umgekippte Bäume, Stromausfall und ein abgedecktes Dach am Sana-Klinikum in Wismar gesorgt. Am Morgen kamen Glätteunfälle dazu.

Wismar | Starker Schneefall sorgt in Teilen Westmecklenburgs für einen großflächigen Stromausfall. Wie die Wemag mitteilte, seien derzeit etwa 900 Haushalte ohne Strom. Betroffen davon seien auch Haushalte im Raum Gadebusch. In der Nacht seien bis zu 17.000 Haushalte von der Stromversorgung getrennt gewesen. Reparatur dauert bis in den Abend Ursache dafü...

