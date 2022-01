Gadebusch : Sturmtief Nadia sorgt für etliche Feuerwehreinsätze

Das Sturmtief „Nadia“ hat zahlreiche Feuerwehren in Nordwestmecklenburg auf den Plan gerufen. Sie mussten seit Samstagabend vor allem herabgestürzte Äste und umgestürzte Bäume beseitigen. Auch Sonntag waren sie gefordert

Gadebusch | Sturmtief Nadia hat die Rettungskräfte in Nordwestmecklenburg auf Trab gehalten. Stundenlang waren sie seit Samstagabend im Einsatz und waren auch am Sonntag gefordert. So musste zum Beispiel am Vormittag die Feuerwehr Veelböken bei Hindenberg einen umgestürzten Baum von der Straße räumen. Hilfe benötigte nur wenige Kilometer weiter auch ein ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.