Aktion der Tafel zu Weihnachten : Unternehmen sammeln Geschenke für Kinder in Gadebusch und Rehna

Die Weihnachtsaktion der Tafel ist bereits zur Tradition geworden. Noch bis zum Nikolaustag können Pakete mit Präsenten abgegeben werden.

Rehna, Gadebusch, Lützow | Zwei Federtaschen liegen auf dem Verkaufstresen von Stefanie Hasselbrink und wollen noch in Weihnachtsgeschenkepapier verpackt werden. Ein paar Meter weiter häufen sich die Pakete. Am Nikolaustag werden sie von den Mitarbeitern der Tafel in Rehna eingesammelt. Auch 2021 keine Weihnachtsfeier 80 bis 100 Geschenke waren es in den vergangenen Jahre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.