Tag der Vereine und Akteure : Laser-Gewehre und Akrobatik auf dem Klostergelände in Rehna

Die Vereine und Akteure in und um Rehna wollten die Veranstaltung nutzen, um auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen und sich vorzustellen.

Rehna | Was kann ich in Rehna und Umgebung eigentlich mit meiner Freizeit anfangen? Welche Vereine gibt es? Was haben sie im Angebot? Beim diesjährigen Tag der Vereine und Akteure auf dem Klostergelände in Rehna stellten sich einige Vereine vor und warben für neue Mitglieder. Egal ob ein aufgebauter Fahrradparkour, um seine Fahrkünste zu verbessern, Auftritte...

