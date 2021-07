Corona : Zweitimpfungen in Gadebusch mit Biontech und Astrazeneca

Mitte April wurde der erste Piks für 100 Impfwillige in Gadebusch gesetzt. Am 17. Juli soll der vollständige Impfschutz verabreicht werden.

Gadebusch | In den Räumen der Freiwilligen Feuerwehr Gadebusch in der Agnes-Karll-Straße findet am Sonnabend, 17. Juli, zwischen 9 bis 12 Uhr die zweite Impfaktion des Deutschen Roten Kreuzes, kurz DRK, statt. Die Erstimpfungen wurden am 10. April an derselben Stelle verabreicht, 100 Impfdosen des Impfstoffes von Astrazeneca wurden verimpft. Lesen Sie weit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.