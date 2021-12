Fahrerflucht? : Thandorfer stinkesauer auf Verkehrsrowdies

Drei Mal in drei Wochen muss die Gemeinde Schäden an ihren Straßen beklagen

Thandorf | Ein umgenietetes Verkehrsschild, ein umgenagelter Telefonmast, eine plattgefahrene Verkehrsinsel. Wolfgang Reetz hat die Nase voll. Drei Mal in drei Wochen haben Verkehrsrowdies in seiner Gemeinde zugeschlagen, dabei einen Schaden in vierstelliger Höhe angerichtet und sind anschließend von ihren Unfallorten einfach getürmt. „Einfach abhauen und keine ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.