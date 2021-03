Dassow : Tigerpark öffnet wieder

Die Betreiber wollen zu Beginn der Schulferien wieder Führungen anbieten.

Dassow | Bald ist es wieder soweit. Mit Beschluss der Regierung, dass Zoos und Tierparks am 8. März wieder eröffnen dürfen, will nun auch der Tiger- und Erlebnispark in Dassow seine Pforten für Besucher wieder öffnen. Allerdings erst am 27. März. „Wir sind aktuell noch dabei das Außengehege für die Tiger und Löwen auszubauen und sie an ihr neues Gehege zu gewö...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.