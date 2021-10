Zwei Unfälle mit Mais-Fahrzeugen : Sturz mit Traktor in Mallentin endet für 17-Jährigen tödlich

Beim zweiten Unfall, der sich am Dienstag bei Eldena ereignete, kam der Traktorfahrer mit dem Schrecken davon.

Mallentin/Eldena | In Westmecklenburg sind innerhalb kurzer Zeit zwei mit gehäckseltem Mais beladene Traktor-Gespanne verunglückt. Dabei wurde am Montagabend im Landkreis Nordwestmecklenburg ein 17 Jahre alte Traktorfahrer getötet, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Wismar sagte. Beim zweiten Unfall, der sich am Dienstag bei Eldena ereignete, kam der Traktorfahrer m...

