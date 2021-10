Arbeitsunfall : Tonnenschwerer Traktor sackt in Lützower Löschwasserbrunnen

Erst einen Tag später konnte das Fahrzeug von zwei Kranen geborgen werden

Lützow | Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Traktors in Lützow: Auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes war das neun Tonnen schwere Fahrzeug in einen von drei im Erdreich versenkten und mit Betonplatten abgedeckten Löschwasserbehältern gesackt. Der Fahrer blieb unverletzt, sowohl am Traktor als auch am Anhänger waren nach Unternehmensangaben ...

