Nordwestmecklenburg : Übersetzer Samer Haj Khamis braucht Verstärkung

Lange hat es gedauert – fast sieben Jahre. Nun wird seit Anfang des Jahres auch in Nordwestmecklenburg ein Sprachmittlerpool aufgebaut. Einer der ersten Übersetzer ist Samer Haj Khamis.

Wismar | Samer Haj Khamis sitzt am Friedenshof vor einem Rechner, das Handy im Blick. Fast jeden Tag erreichen den 35-Jährigen Anrufe. Dann setzt er sich in seinen Wagen, fährt zum Arzt, zur Ausländerbehörde, zu Wohnungsbaugesellschaften oder in eine Schule. Poel, Dorf Mecklenburg, Grevesmühlen, Wismar – als Übersetzer in Nordwestmecklenburg kommt Khamis rum. ...

