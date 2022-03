Polizeieinsatz in Perleberg : Unbekannte stehlen 680 Liter Diesel

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bohrten Unbekannte Löcher in zwei Traktoren.

Perleberg | Unbekannte Täter bohrten in der Zeit von Mittwoch, den 9. März, gegen 21 Uhr bis zum Donnertag, den 10. März, gegen 8 Uhr die unverschlossenen Tanks zweier auf einem Firmengelände abgestellten Traktoren an und entwendeten so etwa 680 Liter Dieselkraftstoff. Es wurde eine Anzeige aufgenommen und die hinzugerufene Kriminaltechnik sicherte vor Ort Spuren...

