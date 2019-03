Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 24-jährige Fahrer mit seinem Auto in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort ungebremst mit einem Straßenbaum.

von svz.de

03. März 2019, 09:39 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall in der Ortschaft Dorf Gutow bei Damshagen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 24-jährige Fahrer mit seinem Auto in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort ungebremst mit einem Straßenbaum.

Hierbei wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die eingesetzten Feuerwehren aus der Umgebung mit technischem Gerät befreit werden. Der Verunglückte wurde durch die Rettungskräfte mit schwersten Verletzungen in die Notaufnahme des Krankenhauses in Wismar verbracht. Die 18-jährige Beifahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde in Wismar ebenfalls medizinisch betreut.