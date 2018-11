Wismar : Autoschlüssel den Falschen mitgegeben - Auto weg

Ungewöhnlicher Autodiebstahl beschäftigt die Polizei in Wismar

von Hannes Stepputat

26. November 2018, 15:09 Uhr

Ein ungewöhnlicher Autodiebstahl hat am Wochenende die Polizei Wismar und den Halter des Fahrzeugs beschäftigt. Der Autobesitzer sei mit einem Freund in ein Lokal gegangen, habe seinen Autoschlüssel auf einem gerade freigewordenen Tisch abgelegt und sich kurz vom Tisch entfernt. Sein Begleiter dachte, der Schlüssel gehöre den Vorgängern des Tisches und übergab ihn der Kellnerin, die den drei vorigen Gästen nachlief, wie die Polizei am Montag mitteilte. Diese bedankten sich den Angaben zufolge und nahmen den Schlüssel an sich.

Als der Fehler dem Besitzer kurz darauf auffiel, lief er hinaus, sah aber sein Auto noch auf dem Parkplatz stehen. Er organisierte daraufhin einen Ersatzschlüssel. Doch mit diesem ließ sich der Wagen nicht öffnen - erst dann fiel dem 20-Jährigen auf, dass es sich nicht um sein Auto, sondern nur um ein baugleiches Gefährt handelte.

Daraufhin informierte er die Polizei. Diese fand den Wagen einen Tag später unbeschädigt in Dorf Mecklenburg (Landkreis Nordwestmecklenburg). Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.