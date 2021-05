Pflegedienst Volk aus Rehna : Altenpflege ist mehr als nur „den Po abzuwischen“

Wir begleiten zwei Krankenpflegerinnen vom Pflegedienst Volk aus Rehna bei ihrer Arbeit.

Rehna | Hazreta Tuhcic steigt in den rot lackierten Dienstwagen und startet den Motor. Desinfektionsmittel, Wundspray, Handschuhe und Masken, verteilt in allen Ecken des Autos, fangen an zu vibrieren. Das alles wird sie später brauchen. Die gebürtig aus Bosnien-Herzegowina stammende Krankenpflegerin ist auf dem Weg zu ihrer nächsten Patientin: Christa Rehbein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.