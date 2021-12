Boltenhagen : Väterchen Frost legt Fischerboote an die Kette

Die Folgen der eisigen Temperaturen sind auch im Fischereihafen Boltenhagen nicht zu übersehen. Boote sind von einer Eisfläche umschlossen.

Boltenhagen | Eiszeit im Fischereihafen von Boltenhagen. Dort hat Väterchen Frost ganze Arbeit geleistet. So sind Fischerboote von einer Eisfläche umschlossen. Schäden an ihren Kuttern befürchten Fischer bislang allerdings noch nicht. Zu dünn ist das Eis. Zudem setzt spätestens am Mittwoch dieser Woche Tauwetter ein. Meteorologen rechnen in dieser Woche gar m...

