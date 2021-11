Integration in Wismar : Der Verein „Für Euch“ eröffnet ein interkulturelles Zentrum

Anderthalb Jahre hat der Verein „Für Euch - Lakum“ auf diesen Tag hingearbeitet. Nun ist am Friedenshof ein neuer Anlaufpunkt für Menschen aller Kulturen eröffnet worden.

Wismar | „Aufgeregt? – Ja.“ Alaa Chanineh nickt. In blauem Anzug, weißen Turnschuhen und mit einem Tablet in der Hand, sieht er den Raum im Promenadencenter am Friedenshof voller und voller werden. Freunde sind gekommen, Unterstützer, Mitstreiter. Nach anderthalb Jahren kann Chanineh am Samstagnachmittag seine Idee verwirklichen und ein interkulturelles Zentru...

