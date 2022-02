Corona-Proteste : Verkehrseinschränkungen am Montag auch in Wismar-Süd

Erneut müssen Anwohner und Autofahrer in Wismar am 7. Februar mit Einschränkungen rechnen. Für den Abend ist eine Versammlung angemeldet.

Wismar | In Wismar müssen sich Autofahrer und Anwohner erneut auf Einschränkungen einstellen. Ein angemeldeter Aufzug will sich am Abend vom Markt aus in Richtung Wismar-Süd in Bewegung setzen. Verspätungen im Busverkehr möglich Betroffen sind laut Landkreis unter anderem die Dankwart- und die Dahlmannstraße sowie die Schweriner Straße, der Klußer Damm, ...

