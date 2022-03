Verkehrseinschränkungen : Claus-Jesup-Straße in Wismar bekommt neuen Grünstreifen

Baumaßnahme wird voraussichtlich bis Juni andauern. Anwohner müssen auf Parkplätze am Zeughaus ausweichen.

Wismar | Ein neuer Grünstreifen wird ab der kommenden Woche entlang der Claus-Jesup-Straße in Wismar angelegt. Dies führt von Montag, den 7. März an zu Verkehrseinschränkungen auf beiden Seiten der Straße. Da der Verkehr auf die Parkflächen entlang der Straße verlegt wird, muss das Parken aufgehoben werden, heißt es weiter in einer Mitteilung von der Stadt. ...

