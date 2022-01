Nordwestmecklenburg : Corona-Proteste verliefen störungsfrei

Die Protestler versammelten sich angemeldet in Wismar, sowie unangemeldet in Grevesmühlen und Gadebusch.

Wismar/Grevesmühlen/Ploggensee/Gadebusch | Die für den 24. Januar angemeldeten Versammlungen in der Hansestadt Wismar und in Grevesmühlen sowie zwei nicht angemeldete Versammlungen in Grevesmühlen und Gadebusch verliefen nach Aussagen der Polizei störungsfrei. Die Versammlung unter dem Motto „Einigkeit und Recht und Freiheit. Für freie Gesundheit und Impfentscheidung. Keine Spaltung“ starte...

