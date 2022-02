Ratzeburger Chaussee in Gadebusch : Vorentwurf für neues Polizeigebäude und Supermärkte steht

Ein Datum für den Start der ehrgeizigen Baumaßnahme ist allerdings noch offen.

Gadebusch | Langsam nehmen die Baupläne für das ehemalige Kiesabbaugebiet an der Ratzeburger Chaussee in Gadebusch Gestalt an. So diskutierten die Vertreter des Ausschusses Stadtentwicklung, Bau, Verkehr, Umwelt im Gadebuscher Rathaus über den ersten Vorentwurf des Bebauungsplans für das geplante Sondergebiet für Einzelhandel und Verwaltung. Erster Vorentwurf ...

