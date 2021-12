Protest in der Altstadt : Licht aus wegen Corona-Demo in Wismar

Dicht an dicht und ohne Maske haben am Montagabend in Wismar rund 350 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Die Stadt indes schaltete die Weihnachtsbeleuchtung für die Zeit des Aufmarsches aus.

Wismar | In Wismar ist am Montagabend die Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt ausgegangen. Dunkel blieben für drei Stunden auch das Rathaus, die Wasserkunst und die Weihnachtstanne auf dem Markt. Grund war ein angekündigter Aufmarsch, dessen Teilnehmer gegen die Corona-Maßnahmen protestieren wollten. Licht aus – aus Solidarität mit den Vernünftigen ...

